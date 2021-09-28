Виверження вулкана на Канарах: лава в 800 метрах від океану, це небезпечно для населення

На іспанському острові Пальма лава від вулкана Кумбре-В'єха знаходиться в 800 метрах від Атлантичного океану. При контакті лави з водою можуть з'явитися Хмари токсичного газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.
Один з двох потоків лави на острові Ла Пальма сповільнився, проте другий набирає швидкість і продовжує рухатися в бік узбережжя.
Більш гарячий і більш рідкий потік прямує в бік невеликого прибережного міста Тодоке.
Якщо лава досягне моря, в результаті хімічної реакції відбудеться викид в атмосферу токсичних парів, особливо соляної кислоти, яка небезпечна для дихання і дратує очі і шкіру.
Нагадаємо, сьогодні уряд Іспанії оголосив острів Ла Пальма зоною лиха.
Раніше влада закликала жителів східного узбережжя острова Ла Пальма залишатися вдома, оскільки лава вулкана Кумбре-В'єха наближається до Атлантичного океану.