RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Виверження вулкана на Канарах: лава в 800 метрах від океану, це небезпечно для населення

Автор: Валерія Поліщук

На іспанському острові Пальма лава від вулкана Кумбре-В'єха знаходиться в 800 метрах від Атлантичного океану. При контакті лави з водою можуть з'явитися Хмари токсичного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Один з двох потоків лави на острові Ла Пальма сповільнився, проте другий набирає швидкість і продовжує рухатися в бік узбережжя.

Більш гарячий і більш рідкий потік прямує в бік невеликого прибережного міста Тодоке.

Якщо лава досягне моря, в результаті хімічної реакції відбудеться викид в атмосферу токсичних парів, особливо соляної кислоти, яка небезпечна для дихання і дратує очі і шкіру.

Нагадаємо, сьогодні уряд Іспанії оголосив острів Ла Пальма зоною лиха.

Раніше влада закликала жителів східного узбережжя острова Ла Пальма залишатися вдома, оскільки лава вулкана Кумбре-В'єха наближається до Атлантичного океану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія