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Извержение вулкана на Канарах: лава приближается к океану

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Понедельник 27 сентября 2021 21:23
Извержение вулкана на Канарах: лава приближается к океану Фото: лава вулкана на Канарах приближается к океану (фото twitter.com/MigAtheo)
Автор: Валерия Полищук

Жителям восточного побережья испанского острова Ла Пальма приказали оставаться дома. Поскольку лава вулкана Кумбре-Вьеха приближается к Атлантическому океану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Служба спасения Канарских островов предупредила, что лава температурой 1 250 градусов по Цельсию может приблизиться к Атлантическому океану в ближайшие часы, что может вызвать взрывы и облака токсичных газов над островом.

"Учитывая возможность того, что в ближайшие часы лава достигнет моря в прибрежной зоне Тазакорте, и в преддверии возможных выбросов вредных для здоровья газов, комитет по чрезвычайным ситуациям Канарских островов приказывает закрыть Сан-Борондон, Марина-Альта, Марина-Баха и Ла-Кондеса", - говорится в сообщении.

Ранним утром в понедельник лава прошла мимо юго-западного города Тодоке, который был эвакуирован несколько дней назад и находился всего в 1,6 километрах от побережья Ла Пальмы, по данным аварийных служб.

Власти также призвали жителей в радиусе 5 км от вулкана принять дополнительные меры предосторожности в связи с возможностью новых взрывных извержений, которые могут привести к осыпанию стекла.

Напомним, испанские власти объявили остров Ла-Пальма зоной бедствия.

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