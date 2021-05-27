В ДР Конго из-за угрозы нового извержения вулкана начали эвакуацию населения

Из города Гома, что в Демократической Республике Конго, тысячи людей начали выезжать. Чиновники заявили, что магма под этим городом может повлечь второе извержение вулкана и приказали начать эвакуацию.

В четверг утром тысячи людей эвакуировались на машинах, мотоциклах и пешком, с огромными тюками имущества на головах, создавая пробки по всему городу. Многие другие выехали на больших лодках через озеро, которое граничит с 2-миллионным городом.

Данные сейсмологов и почвенной деформации указывают на наличие магмы - расплавленной породы, которая обычно остается под земной корой - под Гомой. Она залегла под озером Киву, сказал военный губернатор провинции Северное Киву Ндима Конгба.

"Учитывая эти научные наблюдения, сейчас нельзя исключать извержения на суше или под озером, и это может произойти с очень небольшим предупреждением или без него. Эвакуация является обязательной. Те, кто не соблюдет рекомендации быстро, несут лишние риски. Возвращение домой может состояться только по рекомендации провинциального органа власти", - сказал Конгба.