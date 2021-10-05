Извергает "огненные шары": ученые не исключают повышения активности вулкана на Канарах
Фото: ученые не исключают повышения активности вулкана на Канарах (Getty Images)
На испанском острове Пальма, местный вулкан начал выбрасывать "огненные шары". Ученые не исключают, что его взрывная активность может возрасти.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на elPeriodico.
Отмечается, что из кратера вулкана начали вылетать огненные шары - большие горящие пирокласты.
В понедельник, в южной части острова было зафиксировано 115 землетрясений, однако их амплитуда не превышала 4,0.
Площадь затвердевшей лавы выросла до 413 гектаров из 338.
Добавим, что с начала извержения вулкана, потоки лавы разрушили тысячи зданий. Около 6 тысяч человек были эвакуированы, а из-за загрязнения воздуха - местные вынуждены изолироваться.