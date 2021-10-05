Вивергає "вогняні кулі": вчені не виключають підвищення активності вулкану на Канарах
Фото: вчені не виключають підвищення активності вулкану на Канарах (Getty Images)
На іспанському острові Пальма, місцевий вулкан почав викидати "вогняні кулі". Вчені не виключають, що його вибухова активність може зрости.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на elPeriodico.
Зазначається, що з кратера вулкану почали вилітати вогняні кулі - великі палаючі пірокласти.
В понеділок, в південній частині острова було зафіксовано 115 землетрусів, однак їх амплітуда не перевищувала 4,0.
Площа затверділої лави виросла до 413 гектарів з 338.
Додамо, що з початку виверження вулкану, потоки лави зруйнували тисячі будівель. Близько 6 тисяч осіб були евакуйовані, а через забруднення повітря - місцеві змушені ізолюватися.