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Вивергає "вогняні кулі": вчені не виключають підвищення активності вулкану на Канарах

Новость на русском →
Канари, Вівторок 05 жовтня 2021 16:59
Вивергає "вогняні кулі": вчені не виключають підвищення активності вулкану на Канарах Фото: вчені не виключають підвищення активності вулкану на Канарах (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На іспанському острові Пальма, місцевий вулкан почав викидати "вогняні кулі". Вчені не виключають, що його вибухова активність може зрости.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на elPeriodico.

Зазначається, що з кратера вулкану почали вилітати вогняні кулі - великі палаючі пірокласти.

В понеділок, в південній частині острова було зафіксовано 115 землетрусів, однак їх амплітуда не перевищувала 4,0.

Площа затверділої лави виросла до 413 гектарів з 338.

Додамо, що з початку виверження вулкану, потоки лави зруйнували тисячі будівель. Близько 6 тисяч осіб були евакуйовані, а через забруднення повітря - місцеві змушені ізолюватися.

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