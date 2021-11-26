Изучение влияния нового COVID-штамма на вакцины может занять несколько недель, - ВОЗ

Глава отдела новых болезней ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что для изучения влияния нового штамма коронавируса на вакцины необходимо несколько недель. Речь идет о южноафриканском варианте B.1.1.529 Sars-Cov-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

По ее словам, на сегодня ВОЗ известно о почти 100 геномных последовательностях этого штамма.

"Наша техническая группа по эволюции вирусов обсуждает этот вопрос (о новом штамме коронавируса - ред.) с коллегами из Южной Африки. Они проведут встречу завтра. Встреча созвана, чтобы это обсудить", - подчеркнула Керкхове.

Она отметила, что пока мало что известно об этом штамме, но можно точно утверждать, что этот вариант имеет большое количество мутаций.

"Планируется проведение исследований, которые продлятся несколько недель. Цель этой работы будет заключаться, в частности, в том, чтобы выяснить потенциальное влияние этого варианта, например, на вакцины", - резюмировала Керкхове.