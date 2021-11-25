ВОЗ созывает экстренное совещание для обсуждения нового варианта COVID

Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание для обсуждения нового варианта коронавируса, впервые выявленного в Южной Африке и Ботсване. Предполагается, что новый штамм распространяется быстрее, чем считалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Встреча состоится в пятницу, 26 ноября, на ней будет обсуждаться так называемый вариант B.1.1.529 Sars-Cov-2.

Директор Центра эпидемического реагирования и инноваций в Южной Африке Тулио де Оливейра заявил, что он "обеспокоен" и что он обсуждал новый вариант с чиновниками ВОЗ в начале этой недели, которые решили созвать чрезвычайное совещание.

По его оценке, около 90% новых случаев заболевания в южноафриканском регионе Гаутенг, в который входит Йоханнесбург, вызваны новым вариантом.

"Любой новый вариант, способный уклоняться от вакцин или распространяться быстрее, чем "Дельта", может стать серьезной проблемой на пути выхода мира из пандемии", - заявил он.