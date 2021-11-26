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Вивчення впливу нового COVID-штаму на вакцини може зайняти кілька тижнів, - ВООЗ

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П'ятниця 26 листопада 2021 14:24
Вивчення впливу нового COVID-штаму на вакцини може зайняти кілька тижнів, - ВООЗ Фото: вивчення впливу нового COVID-штаму на вакцини може зайняти кілька тижнів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Глава відділу нових хвороб ВООЗ Марію Ван Керкхове заявила, що для вивчення впливу нового штаму коронавірусу на вакцини необхідно кілька тижнів. Мова йде про південноафриканський варіант B.1.1.529 Sars-Cov-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.

За її словами, на сьогодні ВООЗ відомо про майже 100 геномних послідовностей цього штаму.

"Наша технічна група з еволюції вірусів обговорює це питання (про новий штам коронавірусу - ред.) з колегами з Південної Африки. Вони проведуть зустріч завтра. Зустріч скликана, щоб це обговорити", - наголосила Керкхове.

Вона зазначила, що наразі мало що відомо про цей штам, але можна точно стверджувати, що цей варіант має велику кількість мутацій.

"Планується проведення досліджень, які триватимуть кілька тижнів. Мета цієї роботи полягатиме, зокрема, у тому, щоб з'ясувати потенційний вплив цього варіанту, наприклад, на вакцини", - резюмувала Керкхове.

Нагадаємо, у ПАР виявили новий штам коронавірусу з 32 мутаціями, названий B. 1.1.529.

Після чого Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу.

Додамо, що експерти ВООЗ повинні вирішити, чи є цей штам "варіантом інтересу "або "варіантом занепокоєння".

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