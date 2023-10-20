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З Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний рейс з українцями

П'ятниця 20 жовтня 2023 11:19
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З Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний рейс з українцями Ілюстративне фото: з Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний рейс з українцями (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З Тель-Авіва до румунського Бухареста вилетів четвертий евакуаційний борт з 79 громадянами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства України в Ізраїлі в соціальній мережі Facebook.

Повідомляється, що борт вилетів з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) 19 жовтня о 22:30 за місцевим часом.

Посольство забезпечило надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур.

Евакуація українців з Ізраїлю та Гази

Зазначимо, що Україна разом із партнерами працює над евакуацією наших громадян як з Ізраїлю, так і з Сектору Газа.

За три попередні евакуаційні рейси з Ізраїлю нашій державі вдалося евакуювати загалом 436 українців.

При цьому складніше ситуація з евакуацією громадян з Гази. Єдиний прикордонний пункт між Газою та Єгиптом все ще залишається закритим. При цьому Україна, Молдова та Румунія домовилися об'єднати зусилля щодо евакуації громадян звідти.

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Ізраїль евакуація
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