Ізраїлю довелось перенести наземну операцію в Секторі Газа: в чому причина

Мета наземної операції

За словами трьох високопоставлених ізраїльських офіцерів, військові готуються незабаром вторгнутись в Сектора Газа, аби захопити місто та знищити вищу політичну та військову ієрархію ХАМАС, яка, зі свого боку, нагадаємо, причетна до нападу на Ізраїль 7 жовтня.

"Ця операція ризикує втягнути Ізраїль у багатомісячні кровопролитні міські бої, як на землі, так і в лабіринті тунелів - небезпечний наступ, якого Ізраїль довгий час уникав, оскільки він передбачає ведення бойових дій на вузькому і щільно заселеному клаптику землі, на якому проживає понад 2 мільйони людей", - пише видання.

Зокрема чиновники попереджають про те, що терористи ХАМАС можуть вдаватись до вбивства ізраїльських заручників, використання живого щиту й великої кількості мінних пасток.

Також залишається неясним, чи може "Хезболла" - велике ліванське ополчення, яке підтримує ХАМАС, відповісти Ізраїлю на вторгнення в Газу, відкривши другий фронт.

Чого очікувати від операції?

Наразі військові не оголосили офіційно про вторгнення в Газу. Втім, підтвердили вхід розвідувальних груп в смугу й підвищення готовності до наземної війни.

Вважається, що десятки тисяч терористів ХАМАС окопалися в сотнях кілометрів підземних тунелів і бункерів під містом, а також іншими прилеглими районами на півночі. Ізраїль очікує підриву деяких з цих тунелів, придорожніх бомб й замінованих будівель в якості перешкоди ЦАХАЛу (Збройні сили Ізраїля). Також є ймовірність засідок з боку терористів, які можуть несподівано атакувати ззаду з прихованих тунелів.

"За словами офіцерів, спочатку вторгнення планувалося на вихідні, але було відкладено на кілька днів, принаймні частково через погодні умови, які ускладнили б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття сухопутних військ", - додає NYT.

Як відзначив один із речників, армія буде особливо зосереджена на ліквідації Ях'ї Сінвара, високопосадовця ХАМАСу. Його ж Ізраїль вважає відповідальним за вторгнення терористів до країни 7 жовтня.

"Ця людина знаходиться під нашим прицілом. Він ходячий мрець, і ми доберемося до нього", - заявив підполковник Річард Хехт, інший військовий речник.

Жертви серед цивільних

Аби уникнути жертв серед цивільних, військові закликали їх прямувати на південь території, який, як очікується, не буде центром початкової фази вторгнення.

Що далі?

Деякі військові та політичні лідери хочуть, аби ізраїльські воїни провели 18-місячну операцію з обходу будинків.

"Інші, я думаю, набагато тверезіші і говорять не про знищення Хамасу, а про те, щоб позбавити Хамас можливості загрожувати нам", - розповів Німрод Новік, колишній високопоставлений ізраїльський дипломат і радник з питань безпеки в ізраїльському уряді.

Йдеться про знищення ракетних установок, тунелів та іншої військової техніки, що, дозволить ХАМАСу продовжувати свою діяльність в якості громадського руху.

"Питання про те, хто буде керувати Газою після ХАМАСу, також є складним, кажуть аналітики. Ізраїль може відновити прямий контроль над територією, як він це робив з 1967 до 2005 року, але це означатиме управління численним, вороже налаштованим населенням", - пояснює видання.

Один із планів полягає в тому, аби дозволити Палестинській адміністрації, яка управляє частинами Західного берега річки Йордан, відновити контроль над Газою після того, як вона була витіснена ХАМАС у 2007 році.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Терористи захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.

У відповідь Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголошує на тому, що має намір знищити ХАМАС.

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