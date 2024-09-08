Ізраїльтяни знову вийшли на вулиці, вимагаючи від влади повернути заручників

Новий протест відбувся через тиждень після однієї з найбільших демонстрацій, коли було виявлено ще шість мертвих заручників у Газі, а прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху відсунув вимоги щодо угоди про припинення вогню та заявив, що "ніхто не проповідуватиме мені".

На Ізраїль посилюється тиск з боку Сполучених Штатів та інших союзників задля досягнення угоди про припинення вогню, але Нетаньяху наполягає на продовженні контролю Ізраїлю над Філадельфійським коридором, вузькою смугою вздовж кордону Гази з Єгиптом, який, як стверджує Ізраїль, ХАМАС використовує для контрабанди зброї.

Водночас Ізраїль продовжував військовий наступ. У міському таборі для біженців Нусейрат у центральній Газі лікарня Аль-Авда повідомила, що отримала тіла дев’яти людей, які загинули під час двох повітряних нальотів. Один нібито влучив у житловий будинок, убивши чотирьох людей і поранивши щонайменше 10, ще п'ятеро людей загинули під час удару по будинку в західному Нусейраті.