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Израильтяне снова вышли на улицы, требуя от власти вернуть заложников

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Большое количество израильтян снова вышло на улицы, требуя от властей обеспечить возвращение остальных заложников, удерживаемых ХАМАСом в Газе. В результате последних израильских воздушных ударов по территории сектора погибли более десятка человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Новый протест состоялся через неделю после одной из самых больших демонстраций, когда было обнаружено еще шесть мертвых заложников в Газе, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг требования относительно соглашения о прекращении огня и заявил, что "никто не будет проповедовать мне".

На Израиль усиливается давление со стороны Соединенных Штатов и других союзников для достижения соглашения о прекращении огня, но Нетаньяху настаивает на продолжении контроля Израиля над Филадельфийским коридором, узкой полосой вдоль границы Газа с Египтом, который, как утверждает Израиль, ХАМАС использует для контрабанді оружия.

В то же время, Израиль продолжил военное наступление. В городском лагере для беженцев Нусейрат в центральной Газе больница Аль-Авда сообщила, что получила тела девяти человек, погибших во время двух воздушных ударов. Один якобы попал в жилой дом, убив четырех человек и ранив по меньшей мере 10, еще пять человек погибли при ударе по дому в западном Нусейрате.

Напомним, 1 сентября израильские военные обнаружили в туннелях под Сектором Газа тела шести заложников. Они были захвачены боевиками ХАМАСа во время октябрьского нападения.

Израильтяне требуют от Нетаньяху заключить соглашение о прекращении огня с ХАМАС.

Что с соглашением

В середине августа официальные лица США заявили, что усилия по достижению соглашения приближаются к завершающей стадии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенное соглашение "возможно, лучшей и последней возможностью" для прекращения огня и освобождения заложников.

Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в препятствовании достижению соглашения.

На днях Нетаньяху заявил, что Израиль должен сохранить бессрочный контроль на границе Газы с Египтом. Контроль над Филадельфийским коридором – одно из ключевых разногласий на переговорах по прекращению огня в Секторе Газа.

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