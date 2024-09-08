Ізраїльтяни знову вийшли на вулиці, вимагаючи від влади повернути заручників
Велика кількість ізраїльтян знову вийшла на вулиці, вимагаючи від влади забезпечити повернення решти заручників, яких утримує ХАМАС у Газі. Внаслідок останніх ізраїльських повітряних ударів по території сектора загинули понад десяток людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Новий протест відбувся через тиждень після однієї з найбільших демонстрацій, коли було виявлено ще шість мертвих заручників у Газі, а прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху відсунув вимоги щодо угоди про припинення вогню та заявив, що "ніхто не проповідуватиме мені".
На Ізраїль посилюється тиск з боку Сполучених Штатів та інших союзників задля досягнення угоди про припинення вогню, але Нетаньяху наполягає на продовженні контролю Ізраїлю над Філадельфійським коридором, вузькою смугою вздовж кордону Гази з Єгиптом, який, як стверджує Ізраїль, ХАМАС використовує для контрабанди зброї.
Водночас Ізраїль продовжував військовий наступ. У міському таборі для біженців Нусейрат у центральній Газі лікарня Аль-Авда повідомила, що отримала тіла дев’яти людей, які загинули під час двох повітряних нальотів. Один нібито влучив у житловий будинок, убивши чотирьох людей і поранивши щонайменше 10, ще п'ятеро людей загинули під час удару по будинку в західному Нусейраті.
Нагадаємо, 1 вересня ізраїльські військові знайшли у тунелях під Сектором Газа тіла шести заручників. Вони були захоплені бойовиками ХАМАС під час жовтневого нападу.
Ізраїльтяни вимагають від Нетаньягу укласти угоду про припинення вогню із ХАМАС.
Що з угодою
У середині серпня офіційні особи США заявили, що зусилля щодо досягнення угоди наближаються до завершальної стадії.
Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав запропоновану угоду "можливо, найкращою та останньою можливістю" для припинення вогню та звільнення заручників.
Ізраїль і ХАМАС звинуватили один одного в перешкоджанні досягненню угоди.
Днями Нетаньяху заявив, що Ізраїль повинен зберегти безстроковий контроль на кордоні Гази з Єгиптом. Контроль над Філадельфійським коридором – одна з ключових розбіжностей на переговорах щодо припинення вогню у Секторі Газа.
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