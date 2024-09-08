Израильтяне снова вышли на улицы, требуя от власти вернуть заложников

Большое количество израильтян снова вышло на улицы, требуя от властей обеспечить возвращение остальных заложников, удерживаемых ХАМАСом в Газе. В результате последних израильских воздушных ударов по территории сектора погибли более десятка человек.

Новый протест состоялся через неделю после одной из самых больших демонстраций, когда было обнаружено еще шесть мертвых заложников в Газе, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг требования относительно соглашения о прекращении огня и заявил, что "никто не будет проповедовать мне".

На Израиль усиливается давление со стороны Соединенных Штатов и других союзников для достижения соглашения о прекращении огня, но Нетаньяху настаивает на продолжении контроля Израиля над Филадельфийским коридором, узкой полосой вдоль границы Газа с Египтом, который, как утверждает Израиль, ХАМАС использует для контрабанді оружия.

В то же время, Израиль продолжил военное наступление. В городском лагере для беженцев Нусейрат в центральной Газе больница Аль-Авда сообщила, что получила тела девяти человек, погибших во время двух воздушных ударов. Один якобы попал в жилой дом, убив четырех человек и ранив по меньшей мере 10, еще пять человек погибли при ударе по дому в западном Нусейрате.