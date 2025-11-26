Ізраїльський міністр оцінив, чи буде нова війна у Секторі Газа

Ізраїльський міністр не впевнений, чи є перемир'я в Газі стабільним, тому що у "цього перемир'я є умови".

Якщо буде реалізовано все, що є в плані президента США Дональда Трампа, то це фактично не перемир'я, а капітуляція ХАМАС.

"Тому, що план Трампа говорить про те, що ХАМАС відмовиться від влади в Газі і буде роззброєний. Для Ізраїлю це деякі базові умови, ми не можемо погодитися на щось інше. Тому це, так би мовити, трошки завуальована офіційна капітуляція ХАМАС", - зазначив Елькін.

За його словами, бойовики ХАМАС пішли на це, нібито погодившись на перший етап цього перемир'я, тому що були в безвихідній для себе ситуації.

Міністр зазначив, що для Ізраїлю неможливий жоден інший результат, окрім капітуляції ХАМАСу, тому що "є дуже важкий досвід тієї різанини, яку вони вчинили в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року".

"Один із важких уроків, який ми винесли з 7 жовтня - ми не можемо миритися з перебуванням на нашому кордоні бандитів-фанатиків, у яких абсолютно зміщені взагалі всі цінності, які здатні четвертувати людей, живими вбивати немовлят, відрізати частини тіл, спалювати живих людей. Це все те, що відбувалося 7 жовтня", - підкреслив він.

Тому, за словам Елькіна, якщо ХАМАС виконає наступні етапи плану Трампа і роззброїться, і віддасть владу в Газі, і буде створено якийсь інший механізм влади - то перемир'я продовжиться.

Ізраїльський міністр розповів, що має бути створена Міжнародна рада миру. Вона створюється країнами, які беруть участь у реалізації мирної угоди, які виділяють спонсорські гроші на відновлення Гази.

Під цією радою має функціонувати комісія палестинських технократів-прагматиків, які не належать ні до ХАМАСу, ні до Палестинської автономії, а просто люди, які мають досвід управління, бажано навіть якийсь досвід взаємодії із західним світом, для того, щоб вибудувати цивільне життя в секторі Газа.

Крім цього, мається на увазі, що буде створено деякі сили безпеки. По-перше, міжнародні, під егідою резолюції Радбезу ООН, які зараз готують американці, і під їхньою егідою - палестинські сили, якась внутрішня поліція. Відповідно, зброя ХАМАСу може бути здана міжнародним силам або палестинським силам, які будуть виконувати поліцейські функції.

Однак цей процес ще триває, тому Ізраїль продовжує утримувати за собою понад 50% території Сектору Газа.

"ХАМАС дуже не хоче виконання наступних етапів плану Трампа. Він сподівається, що він зможе якось втекти, без того, що поновляться військові дії", - додав Елькін.

За його словами, ризик того, що війна в Газі може відновитися, існує.

"Стало тихо просто тому, що змінилася геополітична ситуація. Два роки тому напад 7-го жовтня розкрив, що Ізраїль перебував у якомусь сенсі в кільці сил, які поставили собі завдання, і цього не приховували - знищення держави Ізраїль", - пояснив він.

Міністр зазначив, що серцем усього цього плану був Іран, звідти надходили гроші, зброя і загалом керівництво. І розрахунок був на те, що за 2-3 роки можна буде, накопичивши відповідний потенціал насамперед у самому Ірані, а також у "Хезболли" та інших союзників Ірану, просто почати раптовий напад на Ізраїль з усіх фронтів одночасно, щоб знищити нашу країну.

Цей план зірвався фальстартом, коли ХАМАС почав військові дії, не домовившись зі своїми партнерами, і раніше, ніж вони планували.

Окрім того, сам Іран зазнав нищівної поразки в 12-денній війні з Ізраїлем, відкинутий дуже сильно назад, і в реалізації свого плану створення балістичних ракет, де основний потенціал виробництва був знищений.

Зараз Іран намагається його відновити, але обсяги виробництва зовсім не ті, які були раніше, і в них займе ще кілька років, щоб повернутися до тих темпів.

"Геополітична ситуація навколо Ізраїлю сильно змінилася, на користь Ізраїлю. Ми зазнали дуже важкого удару 7 жовтня, але змогли встати на ноги й за ці два роки повністю змінити геополітичну ситуацію на наших кордонах. Це те, що дає сьогодні більш-менш тишу", - зазначив Елькін.

Однак вона вибухнути, тому що Іран намагається підготуватися до реваншу, відновити свої можливості та союзників.

"Ми теж зробили для себе висновки, що ми не готові більше ризикувати і діяти за принципом, що поки нас не атакують, то нехай озброюються як хочуть", - додав міністр.

За його словами, Ізраїль створює так звані буферні зони на кордонах.

"Ми не готові, щоб там були терористичні бандитські формування, тому що ми маємо справу не з якимись нормальними державами, де може бути межа, ми маємо справу з фанатиками, які здатні на найзвірячіші вчинки, а з іншого боку не керуються якоюсь логікою. У них є релігійні установки, які націлені на знищення Ізраїлю, заради цього вони готові підставити під удар власний народ, власну владу", - наголосив Елькін.