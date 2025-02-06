Ізраїльські військові відкрили вогонь по підозрілих особах у Секторі Газа

Зазначається, що на півдні анклаву військовослужбовці ЦАХАЛу виявили кількох підозрюваних, які наближалися до них і становили для них безпосередню загрозу. Військовослужбовці зробили попереджувальні постріли, щоб віддалити ідозрюваних.

Після того, як підозрювані продовжили просування, військовослужбовці зробили додаткові постріли, щоб усунути загрозу.

Командування ізраїльської армії ще раз закликало жителів Сектора Гази дотримуватися її інструкцій та уникати наближення до військ, дислокованих у цьому районі.

"Ізраїльська армія також зобов'язується повністю виконати умови угоди щодо повернення заручників. ЦАХАЛ готовий до будь-якого сценарію розвитку подій і продовжить вживати всіх необхідних заходів, щоб запобігти будь-якій безпосередній загрозі солдатам ЦАХАЛу", - йдеться у повідомленні.