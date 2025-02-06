Ізраїльські військові відкрили вогонь по підозрілих особах у Секторі Газа

Армія оборони Ізраїлю продовжує дотримуватися умов перемир'я в Секторі Газа. У середу, 5 лютого, військові зробили попереджувальні постріли в напрямку підозрюваних, які наближалися і становили для них загрозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛу.
Зазначається, що на півдні анклаву військовослужбовці ЦАХАЛу виявили кількох підозрюваних, які наближалися до них і становили для них безпосередню загрозу. Військовослужбовці зробили попереджувальні постріли, щоб віддалити ідозрюваних.
Після того, як підозрювані продовжили просування, військовослужбовці зробили додаткові постріли, щоб усунути загрозу.
Командування ізраїльської армії ще раз закликало жителів Сектора Гази дотримуватися її інструкцій та уникати наближення до військ, дислокованих у цьому районі.
"Ізраїльська армія також зобов'язується повністю виконати умови угоди щодо повернення заручників. ЦАХАЛ готовий до будь-якого сценарію розвитку подій і продовжить вживати всіх необхідних заходів, щоб запобігти будь-якій безпосередній загрозі солдатам ЦАХАЛу", - йдеться у повідомленні.
З 19 січня між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС діє угода про припинення вогню та взаємний обмін заручниками.
На першому етапі заплановані припинення активних бойових дій та кілька раундів обміну заручниками. Далі Ізраїль зобов'язався поступово вивести війська з більшої частини Сектору Газа, але збереже контроль за буферною зоною для захисту своїх кордонів.
3 лютого почалися переговори про другу фазу перемир'я в анклаві.
Однак попри перемир'я, у регіоні час від часу трапляються випадки активізації бойових дій.
Так, наприкінці січня ізраїльська авіація вдарила по підозрілих цілях, що становили загрозу для ЦАХАЛ.
Також ізраїльські військові відкривали вогонь по палестинцях, що становили їм загрозу на півдні анклаву біля міста Рафах.
Тим часом США заявили про намір ввести війська до Сектору Газа.
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