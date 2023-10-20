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Ізраїльські військові ліквідували ватажка ХАМАС із розробки стратегічної зброї

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльські військові ліквідували старшого оперативника підрозділу ХАМАС із розроблення стратегічної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Збройних сил Ізраїлю в Telegram.

ЦАХАЛ знищив Махмуда Сабіха, високопоставленого бойовика терористичної організації ХАМАС, який обіймав посаду старшого інженера і керівника підрозділу у відділі проєктів і розробок ХАМАС.

"Цей відділ займався підвищенням збройового потенціалу ХАМАСу, обмінюючись знаннями з терористичними організаціями по всьому Близькому Сходу", - йдеться в повідомленні. 

При цьому повідомляється, що Махмуд Сабіх займався передачею інформації для ХАМАС у сфері виробництва зброї та БПЛА.

Напад ХАМАС на Ізраїль та війна

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛ вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

Зазначимо, що Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не заходив.

Нагадаємо, 19 жовтня глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант пообіцяв військовим ЦАХАЛу, що незабаром вони "побачать Сектор Газа зсередини".

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ІзраїльХАМАССектор Газа