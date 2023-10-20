Израильские военные ликвидировали главаря ХАМАС по разработке стратегического оружия

ЦАХАЛ уничтожил Махмуда Сабиха, высокопоставленного боевика террористической организации ХАМАС, занимавшего должность старшего инженера и руководителя подразделения в отделе проектов и разработок ХАМАС.

"Этот отдел занимался повышением оружейного потенциала ХАМАСа, обмениваясь знаниями с террористическими организациями по всему Ближнему Востоку", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что Махмуд Сабих занимался передачей информации для ХАМАС в области производства оружия и БПЛА.

Нападение ХАМАС на Израиль и война

7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и похищали мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛ удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

Отметим, что Силы обороны Израиля уже проводили рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. При этом вглубь территории ЦАХАЛ не заходил.

Напомним, 19 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галлант пообещал военным ЦАХАЛа, что скоро они "увидят Сектор Газа изнутри".

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