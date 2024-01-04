Ізраїльські війська знищили підпільний завод ХАМАС із виробництва зброї

Ізраїльські війська виявили і знищили підпільний завод ХАМАС із виробництва зброї на узбережжі центральної частини Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, за минулий тиждень військовослужбовці провели рейд на територію ХАМАСу, де виявили кілька тунельних шахт. Вони вели до підземної мережі протяжністю в сотні метрів.

Крім того, бійці виявили схованку зі зброєю, включно з мінометами, гранатами і РПГ.

За словами представників ЦАХАЛу, поруч із цим місцем військові виявили ще кілька тунельних шахт, які вели до іншої підземної мережі розгалужених тунелів.

Військові заявили, що в тунелях були встановлені вибухові люки, за якими військовослужбовці виявили завод із виробництва зброї. У підземному приміщенні знаходилися верстати, охолоджувальні вентилятори, вибухові речовини і ракетне паливо.

Пізніше тунелі знищили сапери.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом і бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Але ХАМАС відкинув пропозицію.

Потім прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяхуназвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у секторі Газа.

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