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Израильские войска уничтожили подпольный завод ХАМАС по производству оружия

Четверг 04 января 2024 21:58
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Израильские войска уничтожили подпольный завод ХАМАС по производству оружия Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израильские войска обнаружили и уничтожили подпольный завод ХАМАС по производству оружия на побережье центральной части Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛа, за прошедшую неделю военнослужащие провели рейд на территорию ХАМАСа, где обнаружили несколько туннельных шахт. Они вели к подземной сети протяженностью в сотни метров.

Кроме того, бойцы обнаружили тайник с оружием, включая минометы, гранаты и РПГ.

По словам представителей ЦАХАЛа, рядом с этим местом военные обнаружили еще несколько тоннельных шахт, которые вели к другой подземной сети разветвленных тоннелей.

Военные заявили, что в туннелях были установлены взрывные люки, за которыми военнослужащие обнаружили завод по производству оружия. В подземном помещении находились станки, охлаждающие вентиляторы, взрывчатые вещества и ракетное топливо.

Позднее туннели уничтожили саперы.

Война Израиля и ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Но ХАМАС отверг предложение.

Затем премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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Израиль ХАМАС Сектор Газа
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