Ізраїльські хакери понад 20 років втручалися у вибори по всьому світу, - The Guardian

Як повідомляє видання, угрупованням під назвою "Команда Хорхе" керує 50-річний Тал Ханан. Раніше він служив в ізраїльському спецназі. Журналісти під прикриттям таємно зустрілися з ним і попросили допомогти відтермінувати вибори в одній з країн.

Ханан розповів, що його послуги були доступні для розвідувальних агентств, політичних кампаній і приватних фірм, які хотіли таємно маніпулювати громадською думкою. За його словами, цими послугами користувались країни Африки, Південної та Центральної Америки, США та Європи.

За допомогою власного програмного пакета "Команда Хорхе" контролювала тисячі підроблених профілів у Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram і YouTube. Деякі фейкові акаунти навіть мали облікові записи Amazon із кредитними картками, біткоїн-гаманцями та обліковими записами Airbnb.

Поспілкувавшись із керівником укрупування та його працівниками, журналісти дізнались, що ті збирали дані про конкурентів, зокрема зламуючи облікові записи Gmail і Telegram. Вони також хвалилися проплаченим матеріалом у новинних виданнях, які потім розповсюджувалися за допомогою програмного забезпечення для керування ботами Aims.

Ханан описав свою команду як "випускників державних установ", які мають досвід у фінансах, соціальних медіа та кампаніях, а також у "психологічній війні". За його словами, втручання у вибори коштує 6-15 мільйонів евро. Хакерське угруповання приймає платежі в різних валютах, зокрема у криптовалюті, або готівкою.

Однак електронні листи, які вдалося отримати The Guardian, свідчать, що Ханан просив значно менші гонорари.

Під час зустрічей з журналістами Ханан вихвалявся, що зараз його команда працює над виборами в Африці. Він також казав, що має команду в Греції та Еміратах, а за весь час діяльності "Хорхе" та його люди були причетні до втручання в 33 кампанії президентського рівня, у 27 з яких здобули успіх. Він стверджував, що брав участь у двох проєктах у США, але не політичних.

Усі заяви "Команди Хорхе" достовірно перевірити не вдалося.

Попри все, Ханан наголошував журналістам, що заперечує будь-які правопорушення.