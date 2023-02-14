На початку вторгнення хакери РФ намагались атакувати газову інфраструктуру США, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Група Chernovite тісно пов'язана з урядом РФ і наразі готує нові атаки на Сполучені Штати.

Глава компанії Dragos Роберт М. Лі повідомив, що за допомогою шкідливого програмного забезпечення хакери намагалися перевести енергетичні та газові об'єкти на території США в стан колапсу. За його словами, російську кібератаку вдалося відбити коаліції уряду Сполучених Штатів та компаній з кіберіндустрії.

Уряд США оголосив, що виявив нове шкідливе програмне забезпечення під назвою PIPEDREAM, яке може проникати в ІТ-мережі з управління ключових промислових систем. Видання зазначає, що це говорять про величезні виклики, з якими стикаються зараз США.

Всі спроби російських хакерів проникнути в критичну інфраструктуру були зупинені.