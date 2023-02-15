Израильские хакеры более 20 лет вмешивались в выборы по всему миру, - The Guardian

Как сообщает издание, группировкой под названием "Команда Хорхе" руководит 50-летний Тал Ханан. Раньше он служил в израильском спецназе. Журналисты под прикрытием тайно встретились с ним и попросили помочь отложить выборы в одной из стран.

Ханан рассказал, что его услуги были доступны для разведывательных агентств, политических кампаний и частных фирм, которые хотели тайно манипулировать общественным мнением. По его словам, этими услугами воспользовались страны Африки, Южной и Центральной Америки, США и Европы.

С помощью собственного программного пакета Команда Хорхе контролировала тысячи поддельных профилей в Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram и YouTube. Некоторые фейковые аккаунты даже имели учетные записи Amazon с кредитными картами, биткоин-кошельками и учетными записями Airbnb.

Пообщавшись с руководителем укрупнения и его сотрудниками, журналисты узнали, что те собирали данные о конкурентах, в том числе взламывая учетные записи Gmail и Telegram. Они также хвастались оплаченным материалом в новостных изданиях, которые затем распространялись с помощью программного обеспечения для управления ботами Aims.

Ханан описал свою команду как "выпускников государственных учреждений", имеющих опыт в финансах, социальных медиа и кампаниях, а также в "психологической войне". По его словам, вмешательство в выборы стоит 6-15 миллионов евро. Хакерская группировка принимает платежи в разных валютах, в частности в криптовалюте, или наличными.

Однако электронные письма, которые удалось получить The Guardian, свидетельствуют, что Ханан просил гораздо меньшие гонорары.

Во время встреч с журналистами Ханан хвастался, что сейчас его команда работает над выборами в Африке. Он также говорил, что имеет команду в Греции и Эмиратах, а за все время деятельности "Хорхе" и его люди были причастны к вмешательству в 33 кампании президентского уровня, в 27 из которых преуспели. Он утверждал, что участвовал в двух проектах в США, но не политических.

Все заявления "Команда Хорхе" достоверно проверить не удалось.

Несмотря на все, Ханан подчеркивал журналистам, что отрицает любые правонарушения.