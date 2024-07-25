Ізраїльське суспільство розколоте через питання заручників та продовження операції в Газі, - експерт

Як зауважив Міл-Ман, суспільство в Ізраїлі не є згуртованим у даному питанні та має з приводу нього серйозні розбіжності. Більшість вимагає звільнення заручників, навіть якщо це звільнення матиме наслідки з погляду повної зупинки бойових дій.

Водночас він зауважив, що з іншого боку є частина населення, яка вимагає, попри все, продовжувати бойові дії, знищувати ХАМАС до повної перемоги.

"І, в принципі, ця частина населення не вважає, що визволення заручників - це першочергове завдання. І це дуже серйозна криза у суспільстві", - зазначив експерт.