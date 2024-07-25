Израильское общество расколото из-за вопросов заложников и продолжения операции в Газе, - эксперт

Как отметил Мил-Ман, общество в Израиле не является сплоченным по данному вопросу и имеет по нему серьезные разногласия. Большинство требует освобождения заложников, даже если это освобождение будет иметь последствия с точки зрения полной остановки боевых действий.

В то же время он отметил, что с другой стороны есть часть населения, которая требует, несмотря ни на что, продолжать боевые действия, уничтожать ХАМАС до полной победы.

"И, в принципе, эта часть населения не считает, что освобождение заложников – это первоочередная задача. И это очень серьезный кризис в обществе", - отметил эксперт.