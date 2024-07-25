RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израильское общество расколото из-за вопросов заложников и продолжения операции в Газе, - эксперт

Фото: отношение общества в Израиле к войне с Газой (иллюстративный фото GettyImage)
Автор: Ярослава Борзова

В израильском обществе нет единства по продолжению военной операции в Секторе Газа, а также способов освобождения заложников.

Об этом сообщил экспосол Израиля в РФ, глава программы изучения России в израильском Институте исследований национальной безопасности Аркадий Мил-Ман в комментарии для статьи РБК-Украина "Извивистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержки и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война".

Как отметил Мил-Ман, общество в Израиле не является сплоченным по данному вопросу и имеет по нему серьезные разногласия. Большинство требует освобождения заложников, даже если это освобождение будет иметь последствия с точки зрения полной остановки боевых действий.

В то же время он отметил, что с другой стороны есть часть населения, которая требует, несмотря ни на что, продолжать боевые действия, уничтожать ХАМАС до полной победы.

"И, в принципе, эта часть населения не считает, что освобождение заложников – это первоочередная задача. И это очень серьезный кризис в обществе", - отметил эксперт.

 

Возврат заложников и прекращение огня

Напомним, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь с рабочим визитом в Вашингтоне, заявил, что соглашение Израиля с ХАМАСом о временном прекращении огня и освобождении заложников "созревает".

Недавно боевая группировка ХАМАС одобрила поддерживаемое США предложение по поэтапному прекращению огня в Газе, отказавшись от требования полного прекращения войны Израилем. Первый мирный план провалился из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия до ликвидации руководства ХАМАС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильСектор Газа