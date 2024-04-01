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Ізраїльське місто Ейлат зазнало атаки з Ємену

Фото: Ейлат зазнав атаки з Ємену (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Ізраїльський Ейлат зазнав повітряної атаки з Ємену. У місті лунала сирена та були чутні звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Повідомляється, що на Ейлат летіли два безпілотники. Очевидці повідомили про звуки вибуху. На іншому відео помітно кілька машин швидкої допомоги біля військово-морської бази в курортному місті на Червоному морі.

Також очевидці повідомляють про дим у результаті атаки.

Фото: Ейлат зазнав атаки з Ємену (twitter.com/hezamalasad)

За словами Армії оборони Ізраїлю, до міста проникла ворожа повітряна ціль, яку військові вразили.

"Після сирен, що пролунали в місті Ейлат і районі Хевел-Ейлот про проникнення ворожого літака, солдати ЦАХАЛу виявили підозрілу повітряну мету, яка перетнула зі сходу територію Ізраїлю. Мета впала в районі Ейлатської затоки. Повідомлень про постраждалих не надходило, будівлі було завдано незначної шкоди", - написали Цахал.

Війна в Ізраїлі

Раніше ми писали, що США представили альтернативний план військової операції в Рафаху, розташованому у південній частині Сектору Газа.

Також за інформацією The Washington Post, США таємно схвалили передачу Ізраїлю бомб та винищувачів на мільярди доларів.

До речі, днями Ізраїль ліквідував заступника командувача військового крила ХАМАС.

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