Ізраїльське місто Ейлат зазнало атаки з Ємену

Повідомляється, що на Ейлат летіли два безпілотники. Очевидці повідомили про звуки вибуху. На іншому відео помітно кілька машин швидкої допомоги біля військово-морської бази в курортному місті на Червоному морі.

אמבולנסים הגיעו למקום בו נפל חלק המיירט באילת

צילום: יהודה בן יתח pic.twitter.com/GhmaH9kLlC — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) March 31, 2024

Також очевидці повідомляють про дим у результаті атаки.

Фото: Ейлат зазнав атаки з Ємену (twitter.com/hezamalasad)

За словами Армії оборони Ізраїлю, до міста проникла ворожа повітряна ціль, яку військові вразили.

"Після сирен, що пролунали в місті Ейлат і районі Хевел-Ейлот про проникнення ворожого літака, солдати ЦАХАЛу виявили підозрілу повітряну мету, яка перетнула зі сходу територію Ізраїлю. Мета впала в районі Ейлатської затоки. Повідомлень про постраждалих не надходило, будівлі було завдано незначної шкоди", - написали Цахал.