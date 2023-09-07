Ізраїльська система оповіщення й не тільки. Зеленський переговорив з Нетаньягу
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньягу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
Про що говорили:
- обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протистоянні російському вторгненню;
- порушили питання збільшення кількості відмов українським громадянам у в’їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму. Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості виправлення цієї ситуації.
"З огляду на наближення єврейського Нового року - Рош га-Шана - та очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані обговорили питання їхньої безпеки й реагування на можливі виклики з огляду на продовження російського терору ракетами та іранськими дронами", - написав Володимир Зеленський.
Як повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Нетаньягу, сторони також обговорили допомогу в розвитку і просуванні ізраїльських систем раннього оповіщення про повітряну тривогу.
Відносини України з Ізраїлем
Від початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України, Ізраїль заявив про свій нейтралітет. Водночас країна допомагає нам у гуманітарних питаннях, хоч й відмовляється надавати зброю та оборонне озброєння, зокрема системи ППО.
Більше про позицію Ізраїлю щодо війни в Україні ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.
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