Израильская система оповещения и не только. Зеленский переговорил с Нетаньяху

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

О чем говорили:

обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противостоянии российскому вторжению;

подняли вопрос увеличения количества отказов украинским гражданам во въезде в Израиль в условиях действия безвизового режима. Президент Владимир Зеленский отметил важность исправления этой ситуации.

"Учитывая приближение еврейского Нового года - Рош ха-Шана - и ожидаемого массового прибытия паломников-хасидов в Умань обсудили вопросы их безопасности и реагирования на возможные вызовы, учитывая продолжение российского террора ракетами и иранскими дронами", - написал Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Нетаньяху, стороны также обсудили помощь в развитии и продвижении израильских систем раннего оповещения о воздушной тревоге.

Отношения Украины с Израилем

С начала полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины, Израиль заявил о своем нейтралитете. В то же время страна помогает нам в гуманитарных вопросах, хотя и отказывается предоставлять оружие и оборонительное вооружение, в частности системы ПВО.

Больше о позиции Израиля относительно войны в Украине вы можете прочитать в материале РБК-Украина.