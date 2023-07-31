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Ізраїльська опозиція закликає ввести мораторій на судову реформу

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Понеділок 31 липня 2023 01:43
Ізраїльська опозиція закликає ввести мораторій на судову реформу Фото: ізраїльска опозиція вимагає мораторій на введення судової реформи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Лідер ізраїльської парламентської опозиції Яїр Лапід закликав уряд ввести мораторій на прийняття судової реформи на 18 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, таке рішення необхідно прийняти задля відновлення переговорів щодо кінцевої форми реформи.

"Поки не буде заморожування законодавства, немає сенсу говорити про інші закони чи інші домовленості, тому що цілком зрозуміло, що влада знову втече в останню хвилину", - заявив Лапід.

Протести в Ізраїлі через судову реформу

В квітні цього року прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про наміри провести судову реформу, що зменшить кількість повноважень Верховного суду і передасть їх парламенту. Противники реформи заявляли, що такі дії призведуть до створення в країні диктатури.

Тоді країною пройшла хвиля протестів мільйони громадян виходили на вулиці, щоб не допустити ухвалення такого законопроекту. Це змусило Нетаньягу на деякий час відкликати розгляд реформи, однак, 24 липня Кнесет ухвалив закон у рамках судової реформи.

Наразі в країні знову вирують протести - на останніх поліція застосовувала навіть водомети.

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