ua ru
Пн, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ізраїлі тривають масштабні протести. Поліція застосувала водомети

Новость на русском →
Понеділок 24 липня 2023 23:10
В Ізраїлі тривають масштабні протести. Поліція застосувала водомети Фото: протети в Ізраїлі (Dov Gazit)
Автор: Наталія Кава

В ізраїльському місті Тель-Авів тривають масштабні протести на фоні ухвалення Кнесетом закону у рамках судової реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Багатотисячний марш протестувальників пройшовся вулицями Тель-Авіву у понеділок, 24 липня. Протесстувальники блокували вулиці міста, через це правоохоронцям довелося застосувати водомети.

За даними ЗМІ, один протестувальник отримав поранення, шістеро було затримано. Інших протестувальників поліція затримала та завела у спеціальні фургони.

Також біля парламенту Ізраїлю трайк проти судової реформи проводять близько 150 великих компаній, включно з банками

Протести в Ізраїлі

Варто зауважити, що така ініціатива ізраїльської влади викликала масштабні протести по всій країні - мільйони громадян виходили на вулиці, щоб не допустити ухвалення такого законопроекту.

Однак Кнесет сьогодні, 24 липня, ухвалив закон у рамках судової реформи. Ініціатива викликала масштабні протести у всій країні.

Люди, які виступили проти ініціативи, вважають, що таким чином у державі хочуть порушити систему стримувань та противаг. Це може призвести до диктатури Ізраїлю.

При цьому прихильники реформи вважають, що ізраїльський Верховний суд сконцентрував у своїх руках абсолютну владу і через нього уряд нібито не може працювати ефективно, оскільки будь-яке рішення потребує подолання опору з боку судової влади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль
NEWS
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
DAILY
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року