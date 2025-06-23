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Ізраїльська авіація атакувала Іран: що відомо про удар по військовому об’єкту

Понеділок 23 червня 2025 10:05
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Ізраїльська авіація атакувала Іран: що відомо про удар по військовому об’єкту Фото: Ізраїль завдав авіаударів по Ірану (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Ізраїльська авіація завдала удару по Ірану. Ціллю став військовий об’єкт у Керманшаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram армії оборони Ізраїлю.

Ізраїльські військові завдали ударів по іранських об’єктах у відповідь на ракетну загрозу.

За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), авіація вдарила по місцю запуску та зберігання ракет класу "земля-земля", які були націлені на територію Ізраїлю.

Зазначається, що удар був здійснений після отримання точної розвідки від Розвідувального управління Ізраїлю.

В операції взяли участь понад 15 винищувачів, які завдали ударів по району Керманшах у центральному Ірані.

У ЦАХАЛ підкреслили, що це частина ширшої стратегії зі зниження військового потенціалу Ірану та встановлення повітряної переваги.

"Армія оборони Ізраїлю продовжує свої зусилля, спрямовані на зниження військового потенціалу іранського режиму та досягнення повітряної переваги над повітряним простором Ірану з метою захисту держави", - йдеться у повідомленні.

Удар США по Ірану

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ", атакувавши ядерні та військові об'єкти Ірану. Було ліквідовано командирів і вчених-ядерників.

У відповідь Іран почав завдавати ударів по Ізраїлю. У зв'язку з обстрілами деякі країни закликали своїх громадян евакуюватися з Ізраїлю та Ірану.

У ніч на 22 червня США атакували ядерні об'єкти Ірану у Форзо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що американці продовжать завдавати ударів, якщо Тегеран не піде на переговори щодо нової ядерної угоди.

Через це Ізраїль закрив свій повітряний простір з метою безпеки.

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