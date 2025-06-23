ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израильская авиация атаковала Иран: что известно об ударе по военному объекту

Понедельник 23 июня 2025 10:05
UA EN RU
Израильская авиация атаковала Иран: что известно об ударе по военному объекту Фото: Израиль нанес авиаудары по Ирану (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Израильская авиация нанесла удар по Ирану. Целью стал военный объект в Керманшахе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram армии обороны Израиля.

Израильские военные нанесли удары по иранским объектам в ответ на ракетную угрозу.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), авиация ударила по месту запуска и хранения ракет класса "земля-земля", которые были нацелены на территорию Израиля.

Отмечается, что удар был осуществлен после получения точной разведки от Разведывательного управления Израиля.

В операции приняли участие более 15 истребителей, которые нанесли удары по району Керманшах в центральном Иране.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что это часть более широкой стратегии по снижению военного потенциала Ирана и установлению воздушного превосходства.

"Армия обороны Израиля продолжает свои усилия, направленные на снижение военного потенциала иранского режима и достижения воздушного превосходства над воздушным пространством Ирана с целью защиты государства", - говорится в сообщении.

Удар США по Ирану

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ", атаковав ядерные и военные объекты Ирана. Были ликвидированы командиры и ученые-ядерщики.

В ответ Иран начал наносить удары по Израилю. В связи с обстрелами некоторые страны призвали своих граждан эвакуироваться из Израиля и Ирана.

В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана в Форзо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп пообещал, что американцы продолжат наносить удары, если Тегеран не пойдет на переговоры по новой ядерной сделке.

Из-за этого Израиль закрыл свое воздушное пространство в целях безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран
Новости
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде