Ізраїльська армія звільнила з полону ХАМАС ще чотирьох заручників

Конфлікт на Близькому Сході

У жовтні 2023 року бойовики ХАМАС здійснили напад на Ізраїль з території Сектору Газа. Терористи взяли у полон десятки чоловіків і жінок, як цивільних, так і військових.

Тель-Авів у відповідь розпочав військову операцію. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не лише відкинула бойовиків зі своєї території, але й зайшла у Сектор Газа. Операція досі триває. Зокрема, Ізраїль розпочав бойові дії у місті Рафах, але багато країн закликають Ізраїль припинити операцію.

Нещодавно ЦАХАЛ завдав удару по комплексу ХАМАС, який знаходився всередині школи в центральній частині Сектора Газа.

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