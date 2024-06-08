UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ізраїльська армія звільнила з полону ХАМАС ще чотирьох заручників

Фото: Ізраїль звільнив з полону ХАМАС ще чотирьох заручників (facebook com tzahalonline)
Автор: Наталія Юрченко

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) звільнила чотирьох заручників з полону бойовиків ХАМАС. Вони провели у полоні вісім місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

З полону звільнили чотирьох чоловіків: 25-річний Ноа Аргамані, 21-річний Алмог Меїр Джан, 27-річний Андрій Козлов і 40-річний Шломі Зів.

Бойовики ХАМАС захопили їх 7 жовтня під час музичного фестивалю Supernova поблизу південної громади Реїм.

Заручників звільнили у ході операції в центральній частині Сектору Газа. ЦАХАЛ здійснив рейд на два об'єкти ХАМАСу в таборі біженців Нусейрат.

За оцінками медиків, врятовані перебувають у нормальному стані. Їх доставили до лікарні Тель-Хашомер.

 

Конфлікт на Близькому Сході

У жовтні 2023 року бойовики ХАМАС здійснили напад на Ізраїль з території Сектору Газа. Терористи взяли у полон десятки чоловіків і жінок, як цивільних, так і військових.

Тель-Авів у відповідь розпочав військову операцію. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не лише відкинула бойовиків зі своєї території, але й зайшла у Сектор Газа. Операція досі триває. Зокрема, Ізраїль розпочав бойові дії у місті Рафах, але багато країн закликають Ізраїль припинити операцію.

Нещодавно ЦАХАЛ завдав удару по комплексу ХАМАС, який знаходився всередині школи в центральній частині Сектора Газа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїльСектор Газа