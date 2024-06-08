Израильская армия освободила из плена ХАМАС еще четырех заложников

Конфликт на Ближнем Востоке

В октябре 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль с территории Сектора Газа. Террористы взяли в плен десятки мужчин и женщин, как гражданских, так и военных.

Тель-Авив в ответ начал военную операцию. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не только отбросила боевиков со своей территории, но и зашла в Сектор Газа. Операция продолжается. В частности, Израиль начал боевые действия в городе Рафах, но многие страны призывают Израиль прекратить операцию.

Недавно ЦАХАЛ нанес удар по комплексу ХАМАС, который находился внутри школы в центральной части Сектора Газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.