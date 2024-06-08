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Ізраїльська армія звільнила з полону ХАМАС ще чотирьох заручників

Сектор Газа, Субота 08 червня 2024 15:57
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Ізраїльська армія звільнила з полону ХАМАС ще чотирьох заручників Фото: Ізраїль звільнив з полону ХАМАС ще чотирьох заручників (facebook com tzahalonline)
Автор: Наталія Юрченко

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) звільнила чотирьох заручників з полону бойовиків ХАМАС. Вони провели у полоні вісім місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

З полону звільнили чотирьох чоловіків: 25-річний Ноа Аргамані, 21-річний Алмог Меїр Джан, 27-річний Андрій Козлов і 40-річний Шломі Зів.

Бойовики ХАМАС захопили їх 7 жовтня під час музичного фестивалю Supernova поблизу південної громади Реїм.

Заручників звільнили у ході операції в центральній частині Сектору Газа. ЦАХАЛ здійснив рейд на два об'єкти ХАМАСу в таборі біженців Нусейрат.

За оцінками медиків, врятовані перебувають у нормальному стані. Їх доставили до лікарні Тель-Хашомер.

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У жовтні 2023 року бойовики ХАМАС здійснили напад на Ізраїль з території Сектору Газа. Терористи взяли у полон десятки чоловіків і жінок, як цивільних, так і військових.

Тель-Авів у відповідь розпочав військову операцію. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не лише відкинула бойовиків зі своєї території, але й зайшла у Сектор Газа. Операція досі триває. Зокрема, Ізраїль розпочав бойові дії у місті Рафах, але багато країн закликають Ізраїль припинити операцію.

Нещодавно ЦАХАЛ завдав удару по комплексу ХАМАС, який знаходився всередині школи в центральній частині Сектора Газа.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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