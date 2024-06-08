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Израильская армия освободила из плена ХАМАС еще четырех заложников

Сектор Газа, Суббота 08 июня 2024 15:57
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Израильская армия освободила из плена ХАМАС еще четырех заложников Фото: Израиль освободил из плена ХАМАС еще четырех заложников (facebook com tzahalonline)
Автор: Наталья Юрченко

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила четырех заложников из плена боевиков ХАМАС. Они провели в плену восемь месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Из плена освободили четырех мужчин: 25-летний Ноа Аргамани, 21-летний Алмог Меир Джан, 27-летний Андрей Козлов и 40-летний Шломи Зив.

Боевики ХАМАС захватили их 7 октября во время музыкального фестиваля Supernova вблизи южной общины Реим.

Заложников освободили в ходе операции в центральной части Сектора Газа. ЦАХАЛ совершил рейд на два объекта ХАМАС в лагере беженцев Нусейрат.

По оценкам медиков, спасенные находятся в нормальном состоянии. Их доставили в больницу Тель-Хашомер.

Конфликт на Ближнем Востоке

В октябре 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль с территории Сектора Газа. Террористы взяли в плен десятки мужчин и женщин, как гражданских, так и военных.

Тель-Авив в ответ начал военную операцию. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не только отбросила боевиков со своей территории, но и зашла в Сектор Газа. Операция продолжается. В частности, Израиль начал боевые действия в городе Рафах, но многие страны призывают Израиль прекратить операцию.

Недавно ЦАХАЛ нанес удар по комплексу ХАМАС, который находился внутри школы в центральной части Сектора Газа.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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