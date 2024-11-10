Ізраїльська армія завдала серйозного удару по ХАМАСу та "Хезболлі", - ЦАХАЛ

Начальник Генштабу зазначив, що за останні три тижні бойових дій у районі Джабалії в Секторі Газа, ЦАХАЛ ліквідувала близько 1000 терористів і майже стільки ж узяла в полон, що завдало серйозної шкоди угрупованню ХАМАС.

"Ми підтримуємо наших цивільних і солдатів, що перебувають у заручниках і готові боротися з величезною рішучістю, а також заплатити будь-яку ціну, щоб повернути їх додому", - сказав він.

Аналізуючи ситуацію в Лівані, Га-Леві зазначив, що військовослужбовці 769-ї бригади під командуванням 91-ї дивізії проводять обмежені, локалізовані, цілеспрямовані наземні рейди на основі точних розвідувальних даних у кількох селах на півдні країни біля кордону з Ізраїлем.

За його словами, на сьогоднішній день війська ліквідували близько 300 об'єктів терористичної інфраструктури, знищили терористів, виявили підземну інфраструктуру, численні склади зброї та боєприпасів, зокрема тактичну бойову техніку, розвідувальні документи, ракети "Корнет" і РПГ.

"Крім того, під час цілеспрямованого рейду на склад зброї на околиці села на півдні Лівану, військові виявили готовий до запуску мобільний ракетний комплекс, що містив 24 ракети, націлені на населені пункти Галілейської долини. Ракетна установка була захована в густому лісі та з'єднана з цивільною спорудою", - повідомив Га-Леві.

Він додав, що зброя була конфіскована та доставлена в Ізраїль.