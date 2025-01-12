Ізраїльська армія вдарила по терористах ХАМАС і "Хезболли"
Армія оборони Ізраїлю завдала удару по терористах у командно-контрольному центрі в Секторі Газа. На півдні Лівану ЦАХАЛ атакувала групу бойовиків "Хезболли", які просувалися і становили загрозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Зазначається, що удару було завдано по об'єкту, що раніше слугував школою "Халва" у палестинському місті Джабалія. Його використовували терористи ХАМАС для планування і здійснення нападів на ізраїльську армію та Державу Ізраїль.
"Перед ударом було вжито численних заходів для зменшення ризику завдання шкоди цивільному населенню, включаючи використання повітряного спостереження, додаткових розвідувальних даних і високоточних боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
У ЦАХАЛ нагадали, що терористична організація ХАМАС систематично порушує міжнародне право, використовуючи цивільну інфраструктуру і населення Сектора Гази як живий щит для терористичної діяльності.
Атаки на терористів "Хезболли"
Крім того, в суботу, 11 січня, було виявлено кілька терористів, які покинули військовий об'єкт, що використовується терористичною організацією "Хезболла" на півдні Лівану.
Літак ізраїльських ВПС завдав удару по терористах, щоб ліквідувати загрозу.
Також ввечері у суботу в районі Хар-Дов у Лівані, в безпосередній близькості до ізраїльської території, були виявлені троє підозрюваних, які просувалися вперед. Ізраїльські військові атакували цих бойовиків.
У ЦАХАЛ підкреслили, що її військові продовжують діяти відповідно до домовленостей про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном.
"Армія оборони Ізраїлю залишається дислокованою на півдні Лівану і буде діяти проти будь-якої загрози Державі Ізраїль та її громадянам", - йдеться у повідомленні.
Переговори Ізраїлю з ХАМАС
У травні 2024 року розпочалися переговори про припинення вогню та звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС за посередництва Катару та Єгипту.
Переговори тривають складно і наразі безуспішно. Наприкінці минулого року сторони обмінялися звинуваченнями у затягуванні припинення вогню.
Спецпредставник обраного президентом США Дональда Трампа з питань Близького Сходу прибув до Ізраїлю. Він спробує шляхом тиску змусити сторони підписати угоду вже до 20 січня.
Перемир'я "Хезболли" та Ізраїлю
Влітку та восени минулого року ЦАХАЛ ліквідувала практично все керівництво "Хезболли". З кінця вересня військові Ізраїлю почали наземну військову операцію проти терористів на півдні Лівану.
27 листопада 2024 року між Ізраїлем та "Хезболлою" запрацювало перемир'я, що було укладене на засадах раніше укладеної угоди.
За домовленостями, ізраїльтяни впродовж 60 днів виводять свої війська з Лівану. Взамін регулярна армія Лівану візьме під контроль територію на півдні країни, щоб "Хезболла" не повернулася до цих районів.
Тим часом президентом Лівану став командувач армії Лівану Джозеф Аун.
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