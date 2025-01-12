Ізраїльська армія вдарила по терористах ХАМАС і "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по терористах у командно-контрольному центрі в Секторі Газа. На півдні Лівану ЦАХАЛ атакувала групу бойовиків "Хезболли", які просувалися і становили загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що удару було завдано по об'єкту, що раніше слугував школою "Халва" у палестинському місті Джабалія. Його використовували терористи ХАМАС для планування і здійснення нападів на ізраїльську армію та Державу Ізраїль.

"Перед ударом було вжито численних заходів для зменшення ризику завдання шкоди цивільному населенню, включаючи використання повітряного спостереження, додаткових розвідувальних даних і високоточних боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛ нагадали, що терористична організація ХАМАС систематично порушує міжнародне право, використовуючи цивільну інфраструктуру і населення Сектора Гази як живий щит для терористичної діяльності.

Атаки на терористів "Хезболли"

Крім того, в суботу, 11 січня, було виявлено кілька терористів, які покинули військовий об'єкт, що використовується терористичною організацією "Хезболла" на півдні Лівану.

Літак ізраїльських ВПС завдав удару по терористах, щоб ліквідувати загрозу.

Також ввечері у суботу в районі Хар-Дов у Лівані, в безпосередній близькості до ізраїльської території, були виявлені троє підозрюваних, які просувалися вперед. Ізраїльські військові атакували цих бойовиків.

У ЦАХАЛ підкреслили, що її військові продовжують діяти відповідно до домовленостей про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном.

"Армія оборони Ізраїлю залишається дислокованою на півдні Лівану і буде діяти проти будь-якої загрози Державі Ізраїль та її громадянам", - йдеться у повідомленні.