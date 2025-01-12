Израильская армия ударила по террористам ХАМАС и "Хезболлы"

Армия обороны Израиля нанесла удар по террористам в командно-контрольном центре в Секторе Газа. На юге Ливана ЦАХАЛ атаковала группу боевиков "Хезболлы", которые продвигались и представляли угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что удар был нанесен по объекту, который ранее служил школой "Халва" в палестинском городе Джабалия. Его использовали террористы ХАМАС для планирования и осуществления нападений на израильскую армию и Государство Израиль.

"Перед ударом были приняты многочисленные меры для уменьшения риска нанесения вреда гражданскому населению, включая использование воздушного наблюдения, дополнительных разведывательных данных и высокоточных боеприпасов", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ напомнили, что террористическая организация ХАМАС систематически нарушает международное право, используя гражданскую инфраструктуру и население Сектора Газа как живой щит для террористической деятельности.

Атаки на террористов "Хезболлы"

Кроме того, в субботу, 11 января, были обнаружены несколько террористов, которые покинули военный объект, используемый террористической организацией "Хезболла" на юге Ливана.

Самолет израильских ВВС нанес удар по террористам, чтобы ликвидировать угрозу.

Также вечером в субботу в районе Хар-Дов в Ливане, в непосредственной близости к израильской территории, были обнаружены трое подозреваемых, которые продвигались вперед. Израильские военные атаковали этих боевиков.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что ее военные продолжают действовать в соответствии с договоренностями о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

"Армия обороны Израиля остается дислоцированной на юге Ливана и будет действовать против любой угрозы Государству Израиль и его гражданам", - говорится в сообщении.