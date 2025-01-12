Израильская армия ударила по террористам ХАМАС и "Хезболлы"
Армия обороны Израиля нанесла удар по террористам в командно-контрольном центре в Секторе Газа. На юге Ливана ЦАХАЛ атаковала группу боевиков "Хезболлы", которые продвигались и представляли угрозу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что удар был нанесен по объекту, который ранее служил школой "Халва" в палестинском городе Джабалия. Его использовали террористы ХАМАС для планирования и осуществления нападений на израильскую армию и Государство Израиль.
"Перед ударом были приняты многочисленные меры для уменьшения риска нанесения вреда гражданскому населению, включая использование воздушного наблюдения, дополнительных разведывательных данных и высокоточных боеприпасов", - говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ напомнили, что террористическая организация ХАМАС систематически нарушает международное право, используя гражданскую инфраструктуру и население Сектора Газа как живой щит для террористической деятельности.
Атаки на террористов "Хезболлы"
Кроме того, в субботу, 11 января, были обнаружены несколько террористов, которые покинули военный объект, используемый террористической организацией "Хезболла" на юге Ливана.
Самолет израильских ВВС нанес удар по террористам, чтобы ликвидировать угрозу.
Также вечером в субботу в районе Хар-Дов в Ливане, в непосредственной близости к израильской территории, были обнаружены трое подозреваемых, которые продвигались вперед. Израильские военные атаковали этих боевиков.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что ее военные продолжают действовать в соответствии с договоренностями о прекращении огня между Израилем и Ливаном.
"Армия обороны Израиля остается дислоцированной на юге Ливана и будет действовать против любой угрозы Государству Израиль и его гражданам", - говорится в сообщении.
Переговоры Израиля с ХАМАС
В мае 2024 года начались переговоры о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара и Египта.
Переговоры продолжаются сложно и пока безуспешно. В конце прошлого года стороны обменялись обвинениями в затягивании прекращения огня.
Спецпредставитель избранного президентом США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока прибыл в Израиль. Он попытается путем давления заставить стороны подписать соглашение уже до 20 января.
Перемирие "Хезболлы" и Израиля
Летом и осенью прошлого года ЦАХАЛ ликвидировала практически все руководство "Хезболлы". С конца сентября военные Израиля начали наземную военную операцию против террористов на юге Ливана.
7 ноября 2024 года между Израилем и "Хезболлой" заработало перемирие, которое было заключено на основе ранее заключенного соглашения.
Согласно договоренностям, израильтяне в течение 60 дней выводят свои войска из Ливана. Взамен регулярная армия Ливана возьмет под контроль территорию на юге страны, чтобы "Хезболла" не вернулась в эти районы.
Тем временем президентом Ливана стал командующий армии Ливана Джозеф Аун.
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