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Ізраїльська армія під час нічної операції звільнила військову, яку викрав ХАМАС

Фото: ізраїльська армія під час нічної операції звільнила військову, яку викрав ХАМАС (t.me/idfofficial)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Армія оборони Ізраїлю під час нічної наземної операції звільнила військову, яку викрали терористи ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЦАХАЛ.

"Сьогодні вночі під час наземної операції ЦАХАЛу було звільнено солдата Орі Мегідіш. Рядова Орі Мегідіш була викрадена терористичною організацією ХАМАС 7 жовтня", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що військова пройшла медичний огляд. Вона почувається добре і вже зустрілася зі своєю родиною.

Розширення наземної операції Ізраїлю

7 жовтня терористи ХАМАС неочікувано атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових і цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювали Сектор Гази.

27 жовтня Ізраїль почав посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

При цьому у ЦАХАЛі повідомили, що вночі 30 жовтня до Сектору Газа було відправлено додаткові війська для продовження операції.

Територію Сектору Газа атакують не лише за допомогою наземних сил - для цього також залучають авіацію та флот.

Додамо, що переговори представників Ізраїлю та ХАМАС щодо звільнення заручників зайшли в глухий кут, оскільки терористи відмовилися гарантувати, що відпустять велику кількість іноземців.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа