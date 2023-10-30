Ізраїльська армія під час нічної операції звільнила військову, яку викрав ХАМАС

"Сьогодні вночі під час наземної операції ЦАХАЛу було звільнено солдата Орі Мегідіш. Рядова Орі Мегідіш була викрадена терористичною організацією ХАМАС 7 жовтня", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що військова пройшла медичний огляд. Вона почувається добре і вже зустрілася зі своєю родиною.

Розширення наземної операції Ізраїлю

7 жовтня терористи ХАМАС неочікувано атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових і цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювали Сектор Гази.

27 жовтня Ізраїль почав посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

При цьому у ЦАХАЛі повідомили, що вночі 30 жовтня до Сектору Газа було відправлено додаткові війська для продовження операції.

Територію Сектору Газа атакують не лише за допомогою наземних сил - для цього також залучають авіацію та флот.

Додамо, що переговори представників Ізраїлю та ХАМАС щодо звільнення заручників зайшли в глухий кут, оскільки терористи відмовилися гарантувати, що відпустять велику кількість іноземців.

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