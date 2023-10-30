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Израильская армия во время ночной операции освободила военную, которую похитил ХАМАС

Фото: израильская армия во время ночной операции освободила военную, которую похитил ХАМАС (t.me/idfofficial)
Автор: Елизавета Драбкина

Армия обороны Израиля во время ночной наземной операции освободила военную, которую похитили террористы ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

"Сегодня ночью во время наземной операции ЦАХАЛ было освобождено солдата Ори Мегидиш. Рядовая Ори Мегидиш была похищена террористической организацией ХАМАС 7 октября", - сказано в сообщении.

Отмечается, что военная прошла медицинский осмотр. Она чувствует себя хорошо и уже встретилась со своей семьей.

Расширение наземной операции Израиля

7 октября террористы ХАМАС неожиданно атаковали Израиль. Боевики убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль начал регулярно обстреливать Сектор Газы.

27 октября Израиль начал усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

При этом в ЦАХАЛе сообщили, что ночью 30 октября в Сектор Газа были отправлены дополнительные войска для продолжения операции.

Территорию Сектора Газа атакуют не только с помощью наземных сил - для этого также привлекают авиацию и флот.

Добавим, что переговоры представителей Израиля и ХАМАС по поводу освобождения заложников зашли в тупик, поскольку террористы отказались гарантировать, что отпустят большое количество иностранцев.

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ХАМАСИзраильСектор Газа