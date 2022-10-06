Ізраїльська армія готується до потенційної ескалації на кордоні з Ліваном

Під час щотижневої оцінки ситуації, що відбулася в четвер, міністр оборони Бенні Ганц доручив військовим підвищити оперативну готовність як наступальну, так і оборонну в північній частині країни.

На зустрічі також були начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Авів Кохаві, генеральний директор Міністерства оборони Амір Ешель і начальник Оперативного управління АТІ генерал-майор Аарон Халіва.

За його словами, шанси на конфронтацію між Ізраїлем та "Хізбаллою" "як і раніше залишаються дуже високими", незважаючи на просування угоди про морський кордон.

"Незалежно від того, буде підписана угода чи ні, ми готові захистити нашу інфраструктуру та наш суверенітет. Якщо "Хезболла" прагне завдати їм шкоди - військова ціна, яку заплатить держава Ліван і "Хезболла", буде дуже високою. Ми не боїмося воювати, але ми до цього готові", - заявив міністр оборони Бенні Ганц.