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Туреччина призначила посла в Ізраїлі після відновлення дипломатичних відносин

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Анкара, Четвер 06 жовтня 2022 15:31
Туреччина призначила посла в Ізраїлі після відновлення дипломатичних відносин Фото: Туреччина призначила посла в Ізраїлі після поновлення дипломатичних відносин (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Указом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана послом країни в Ізраїлі був призначений Шакір Озкан Торунлар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Торунлар обіймав посаду генерального консула Туреччини в Ізраїлі в період з 2010 до 2013 року.

Зазначимо, що дипломатичні відносини між Ізраїлем та Туреччиною були фактично розірвані ще 2010 року. Це сталося через спробу шести суден, на яких перебували турецькі активісти, прорвати морську блокаду Сектору Газа.

При цьому країни домовилися про повне відновлення дипломатичних відносин лише у серпні 2022 року. Тоді Анкара та Єрусалим домовилися повернути своїх послів та генконсулів.

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