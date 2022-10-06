Туреччина призначила посла в Ізраїлі після відновлення дипломатичних відносин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

Зазначимо, що дипломатичні відносини між Ізраїлем та Туреччиною були фактично розірвані ще 2010 року. Це сталося через спробу шести суден, на яких перебували турецькі активісти, прорвати морську блокаду Сектору Газа.

Торунлар обіймав посаду генерального консула Туреччини в Ізраїлі в період з 2010 до 2013 року.

При цьому країни домовилися про повне відновлення дипломатичних відносин лише у серпні 2022 року. Тоді Анкара та Єрусалим домовилися повернути своїх послів та генконсулів.

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