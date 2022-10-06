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Израильская армия готовится к потенциальной эскалации на границе с Ливаном

Фото: Израильская армия готовится к потенциальной эскалации на границе с Ливаном (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Израильские силы готовятся к потенциальному усилению напряженности на границе с Ливаном. Это происходит на фоне непрямых переговоров о соглашении по морской границе при посредничестве США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание i24NEWS.

Во время еженедельной оценки ситуации, которая произошла в четверг, министр обороны Бенни Ганц поручил военным повысить оперативную готовность как наступательную, так и оборонительную в северной части страны.

На встрече также были начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авив Кохави, генеральный директор Министерства обороны Амир Эшель и начальник Оперативного управления АТИ генерал-майор Аарон Халива.

По его словам, шансы на конфронтацию между Израилем и "Хизбаллой" "по-прежнему остаются очень высокими", несмотря на продвижение соглашения о морской границе.

"Независимо от того, будет подписано соглашение или нет, мы готовы защитить нашу инфраструктуру и наш суверенитет. Если "Хезболла" стремится причинить им вред - военная цена, которую заплатит государство Ливан и "Хезболла", будет очень высокой. Мы не боимся воевать, но мы к этому готовы", - заявил министр обороны Бенни Ганц.

Напомним, что в апреле Израиль нанес артиллерийский удар по объектам в Ливане в ответ на ракетные обстрелы.

Также Турция назначила посла в Израиле после возобновления дипломатических отношений.

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