Израильская армия готовится к потенциальной эскалации на границе с Ливаном

Во время еженедельной оценки ситуации, которая произошла в четверг, министр обороны Бенни Ганц поручил военным повысить оперативную готовность как наступательную, так и оборонительную в северной части страны.

На встрече также были начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авив Кохави, генеральный директор Министерства обороны Амир Эшель и начальник Оперативного управления АТИ генерал-майор Аарон Халива.

По его словам, шансы на конфронтацию между Израилем и "Хизбаллой" "по-прежнему остаются очень высокими", несмотря на продвижение соглашения о морской границе.

"Независимо от того, будет подписано соглашение или нет, мы готовы защитить нашу инфраструктуру и наш суверенитет. Если "Хезболла" стремится причинить им вред - военная цена, которую заплатит государство Ливан и "Хезболла", будет очень высокой. Мы не боимся воевать, но мы к этому готовы", - заявил министр обороны Бенни Ганц.