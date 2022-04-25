ru ua
Пн, 25 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Израиль нанес артиллерийский удар по объектам в Ливане в ответ на ракетный обстрел

Новина українською →
Израиль, Понедельник 25 апреля 2022 07:09
Израиль нанес артиллерийский удар по объектам в Ливане в ответ на ракетный обстрел Фото: израильские военные (IDF Spokesperson / timesofisrael.com)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Израиля утром нанесли артиллерийский удар по объектам в Ливане в ответ на выпущенную по территории страны ракету.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление израильской армии в Twitter.

"В ответ на снаряд, выпущенный из Ливана по северному Израилю ранее сегодня вечером, артиллерийские силы ЦАХАЛа в настоящее время поражают источник запуска в Ливане", - говорится в сообщении.

В армии обороны Израиля уточнили, что снаряд, выпущенный из Ливана, попал на открытую местность.

Ракета приземлилась недалеко от кибуца Мацуба около границы. Никто не пострадал и разрушений не зафиксировали, передает The Times of Israel.

Отмечается, что связанные с "Хизбаллой" СМИ в Ливане также сообщили, что по Израилю была выпущена ракета.

Израильские военные заявили, что уровень опасности в этом районе, попавшем под обстрел, остается "нормальным".

"Мы отреагировали быстро, смертоносно и эффективно", - рассказал капитан Йотам Зейтуни, командир артиллерийской батареи, которая ответила на ракетный обстрел.

Напомним, несколько дней назад Израиль дважды за ночь нанес ответные удары по ХАМАС в секторе Газа. Также мы писали, что перед этим Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Ливан ракетный удар
NEWS
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет