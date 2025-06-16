В Ізраїлі зросла кількість жертв нічного обстрілу Ірану

Війна між Ізраїлем та Іраном

13 червня авіація Ізраїля атакувала військові та ядерні об'єкти Ірану в рамках операції "Левиний народ". Причиною цьому став зрив переговорів між Тегераном та Вашингтоном щодо ядерної угоди.

Під час обстрілу загинули десятки високопоставлених офіцерів Ірану та фахівці, які були залучені до розробки ядерного потенціалу країни.

Після цього Іран й Ізраїль обмінювались ракетно-дроновими ударами. Наприклад, 15 червня, Тегеран атакував ізраїльські Єрусалим, Тель-Авів і Хайфа.

У ніч на 16 червня іранці також завдали удару по центральному району Ізраїля, зокрема місту Хайва й Тель-Авів. Спочатку було відомо про п'ятьох загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.