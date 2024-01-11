В Ізраїлі заявили про зрив підготовки теракту в Єрусалимі

Ізраїльська поліція заарештувала двох жителів Східного Єрусалиму, яких звинувачують у підтримці терористичного угруповання "Ісламська держава" ("ІДІЛ") та плануванні терактів у цьому місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За даними правоохоронців, двоє молодих чоловіків мали намір використати вибухові пристрої проти сил безпеки.

У спільній заяві ізраїльської поліції та служби безпеки Shin Bet вказується, що підозрювані у віці 23 і 21 років є жителями району Джабель Мукабер на південному сході Єрусалиму.

Їх заарештували наприкінці грудня, перш ніж підозрюваним вдалося здійснити напади. Далі розпочалося слідство.

Було з'ясовано під час допитів, що затримані підтримували ідеологію "ІДІЛ" і споживали контент терористичної організації через інтернет. Серед матеріалів, які вони переглянули, були вбивства, що скоювали "іділівці" у зонах бойових дій за кордоном.

"Під впливом матеріалів організації вони планували вчинення терактів проти поліцейських і прикордонників", - йдеться в повідомленні.

Готуючись до терактів, підозрювані вчилися виготовляти вибухівку та здійснювати диверсії, розповіли правоохоронці.

Під час допиту слідчі також виявили в телефоні одного з підозрюваних "педофільні матеріали". За цими фактами стосовно нього було відкрито окрему кримінальну справу.

Теракт в Єрусалимі

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року в Єрусалимі сталася стрілянина на автобусній зупинці. Унаслідок цього теракту загинули три людини, поранення отримали щонайменше шестеро осіб.

Відповідальність за це взяло на себе угруповання ХАМАС. У своїй заяві про теракт представники бойовиків зазначили, що напад став відповіддю, зокрема, на війну Ізраїлю проти терористичного угруповання в Секторі Гази.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАС 7 жовтня 2023 року влаштували масоване вторгнення в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

Раніше прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.