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В Израиле заявили о срыве подготовки теракта в Иерусалиме

Четверг 11 января 2024 19:17
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В Израиле заявили о срыве подготовки теракта в Иерусалиме Иллюстративное фото: в Израиле задержаны двое подозреваемых в планировании теракта в Иерусалиме (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Израильская полиция арестовала двух жителей Восточного Иерусалима, обвиняемых в поддержке террористической группировки "Исламское государство" ("ИГИЛ"), и планировании терактов в этом городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным правоохранителей, двое молодых мужчин намеревались использовать взрывные устройства против сил безопасности.

В совместном заявлении израильской полиции и службы безопасности Shin Bet указывается, что подозреваемые в возрасте 23 и 21 лет являются жителями района Джабель Мукабер на юго-востоке Иерусалима.

Их арестовали в конце декабря, прежде чем подозреваемым удалось совершить нападения. Далее началось следствие.

Было выяснено во время допросов, что задержанные поддерживали идеологию "ИГИЛ" и потребляли контент террористической организации через интернет. Среди материалов, которые они просмотрели, были убийства, совершенные "игиловцами" в зонах боевых действий за границей.

"Под влиянием материалов организации они планировали совершение терактов против полицейских и пограничников", - говорится в сообщении.

Готовясь к терактам, подозреваемые учились создавать взрывчатку и совершать диверсии, рассказали правоохранители.

В ходе допроса следователи также обнаружили в телефоне одного из подозреваемых "педофильные материалы". По этим фактам в отношении него было возбуждено отдельное уголовное дело.

Теракт в Иерусалиме

Напомним, в конце ноября 2023 года в Иерусалиме произошла стрельба на автобусной остановке. В результате этого теракта погибли три человека, ранения получили по меньшей мере шесть человек.

Ответственность да это взяла на себя группировка ХАМАС. В своем заявлении о теракте представители боевиков отметили, что нападение стало ответом, в частности, на войну Израиля против террористической группировки в Секторе Газа.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАС 7 октября 2023 устроили массированное вторжение в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Израиль объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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ИГИЛ Израиль Теракт Иерусалим
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