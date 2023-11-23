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У Ізраїлі заявили, що після перемир'я бойові дії проти ХАМАСу будуть тривати ще два місяці

Фото: міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ізраїль посилить свої бойові дії проти ХАМАСу після короткого перемир'я. ЦАХАЛ планує воювати щонайменше два місяці.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Те, що ви побачите найближчими днями, це спершу звільнення заручників. Цей перепочинок буде короткою", - розповів Галант.

Військовим він заявив, що під час цього перерви у бойових діях необхідно підготуватися, поповнити запаси зброї та підготуватися до продовження.

"Продовження буде, тому що нам потрібно завершити перемогу і створити поштовх для наступних груп заручників, які повернуться тільки в результаті тиску", - каже він.

Він також заявив, що навіть після завершення періоду інтенсивних боїв "буде багато операцій, у яких "Шайетет 13" матиме чим зайнятися, доки не припиниться військова загроза з боку сектора Газа, і ми матимемо свободу дій, щоб робити те, що ми хочемо. хочу в будь-який момент".

Війна в Ізраїль

На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції проти терористів.

Бійці ЦАХАЛу дісталися до командного пункту бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шіфа на території Сектора Газа та знищили сотні підземних тунелів у Газі. Також ізраїльські військові підірвали будівлю парламенту в Газі, яку використовували бойовики ХАМАС.

В ніч на 23 листопада Ізраїль схвалив угоду з ХАМАС про звільнення заручників, викрадених у Секторі Газа. Угода передбачає тимчасове припинення вогню.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа