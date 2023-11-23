В Израиле заявили, что после перемирия боевые действия против ХАМАСа продлятся еще два месяца

"То, что вы увидите в ближайшие дни, это сначала освобождение заложников. Эта передышка будет короткой", - рассказал Галант.

Военным он заявил, что во время перерыва в боевых действиях необходимо подготовиться, пополнить запасы оружия и подготовиться к продолжению.

"Продолжение следует, потому что нам нужно завершить победу и создать толчок для следующих групп заложников, которые вернутся только в результате давления", - говорит он.

Он также заявил, что даже после завершения периода интенсивных боев "будет много операций, в которых "Шайетет 13" будет чем заняться, пока не прекратится военная угроза со стороны сектора Газа, и мы будем иметь свободу действий, чтобы делать то, что мы хотим". хочу в любой момент".

Война в Израиль

В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил о начале операции против террористов.

Бойцы ЦАХАЛА добрались до командного пункта боевиков ХАМАС в больнице Аль-Шифа на территории Сектора Газа и уничтожили сотни подземных тоннелей в Газе. Также израильские военные взорвали здание парламента в Газе, которое использовали боевики ХАМАС.

В ночь на 23 ноября Израиль одобрил соглашение с ХАМАСом об освобождении заложников, похищенных в Секторе Газа. Соглашение предусматривает временное прекращение огня.

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